Küçükçekmece'de Su Kesintisi

Küçükçekmece'de yarın 6 mahallede su kesintisi yapılacak. İSKİ, Halkalı Terfi Merkezi'ndeki iyileştirme çalışmaları nedeniyle suyun 10.00 ile 22.00 saatleri arasında verilemeyeceğini açıkladı.

Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

