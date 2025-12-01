Haberler

Küçükçekmece'de Silahlı Tartışma: Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü. E.K. isimli zanlı, balkondan komşusuna doğru ateş açarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmaması sevindirirken, zanlının 14 el ateş ettiği tespit edildi.

Küçükçekmece'de balkondan tartıştığı komşusuna silahla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Kanarya Mahallesi'nde E.K. (33), komşusu ile balkondayken tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, silahla karşı dairenin balkonunda bulunan komşusuna doğru ateş etti.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede E.K'nin silahla 14 el ateş ettiği belirlendi.

Olayda kullandığı silahla gözaltına alınan E.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
