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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi iki bacağından yaralandı

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir kişi, evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesi yok, şüpheli yaya kaçtı ve polis çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde M.A. evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda M.A. her iki bacağından yaralanırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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