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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı
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Mehmet Akif Mahallesi'nde bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerine 13 kurşun isabet etti. Şüpheliler motosikletle geldikten sonra kaçtı.

Küçükçekmece'de bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'taki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Yaralananın olmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtıkları tespit edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, saldırının gerçekleştiği iş yeriyle aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan'da pompalı tüfekle ateş açılmıştı.

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Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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