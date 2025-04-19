Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'taki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Yaralananın olmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtıkları tespit edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, saldırının gerçekleştiği iş yeriyle aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan'da pompalı tüfekle ateş açılmıştı.