Küçükçekmece'de seyir halindeki vincin tekerleğinin yerinden çıkması kamerada

Küçükçekmece'de seyir halindeki vincin arka tekerleklerinden birinin yerinden çıkması, başka bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen bir vincin sol arka tekerleklerinden biri, Küçükçekmece mevkisinde yerinden fırladı. Tekerlek bir süre yolda savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durdu.

Bir süre yolda ilerlemeye devam eden vinç, sol arkadaki diğer lastiğinin patlaması sonucu durmak zorunda kaldı.

Bu anlar, aynı istikamette seyreden başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vincin arka sol tarafında bulunan 4 tekerleğinden birinin çıkması ve bunun üzerine diğer tekerleğin patlaması yer alıyor.