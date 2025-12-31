Haberler

Küçükçekmece'de seyir halindeki vincin tekerleğinin yerinden çıkması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda ilerleyen bir vincin sol arka tekerleği yerinden fırladı. Olay, başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Tekerlek yolda savrularak bariyerlere çarparak durdu. Vinç, sonrasında diğer arka tekerleğin patlaması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki vincin arka tekerleklerinden birinin yerinden çıkması, başka bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen bir vincin sol arka tekerleklerinden biri, Küçükçekmece mevkisinde yerinden fırladı. Tekerlek bir süre yolda savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durdu.

Bir süre yolda ilerlemeye devam eden vinç, sol arkadaki diğer lastiğinin patlaması sonucu durmak zorunda kaldı.

Bu anlar, aynı istikamette seyreden başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vincin arka sol tarafında bulunan 4 tekerleğinden birinin çıkması ve bunun üzerine diğer tekerleğin patlaması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru

Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru