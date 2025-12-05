Haberler

Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANDI

Atakent Mahallesi 1. Cadde'de seyreden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.

Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
