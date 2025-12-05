Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANDI
Atakent Mahallesi 1. Cadde'de seyreden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.
HURDAYA DÖNDÜ
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel