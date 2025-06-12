Küçükçekmece'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu Sefaköy mevkisi Avcılar istikametinde seyreden 34 DN 7809 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü Berfu Dilara Sevinç, otomobili yol kenarına çekerek aracından indi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kara yolunun Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücü Sevinç, aracının birden alev aldığını belirterek, "D-100 kara yolunda ilerliyordum, Küçükçekmece mevkisine geldiğimde bir sürücü beni uyardı. Dumanların yükseldiğini söyledi. Arabayı kenara çektim ve kendimi dışarı attım. Araçta yalnızdım. Araba kullanılamaz hale geldi." dedi.