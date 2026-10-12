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Küçükçekmece'de polis 26 noktada asayiş uygulaması yaptı, 1 tabanca ele geçirildi

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Küçükçekmece'de polis ekiplerince 26 noktada asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 1655 kişi, 234 araç ve 123 motosiklet sorgulandı; 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, uyuşturucudan 4, ticaretten 1 şüpheli ile aranan 2 kişi yakalandı.

Küçükçekmece'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla, Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya mahallelerinde 112 personelin katılımıyla, 26 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Toplam 1655 kişi, 234 araç ve 123 motosikletin sorgulandığı uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 4, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Öte yandan, kask takmayan 2 motosikletliye de ceza işlemi uygulandı.

Kaynak: AA
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