Haberler

Küçükçekmece'de Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir otomobilde hareketsiz yatan erkeğin 6 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunulan S.Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesi sonrası ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece'de, park halindeki bir otomobilde bulunan erkek cesedinin 6 Eylül'de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu S.Y'ye (39) ait olduğu belirlendi.

Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki 34 CMR 446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ölen kişinin S.Y. (39) olduğu, 6 Eylül'de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira

Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır çıkışı: Bu transferi biz yapsak demediklerini bırakmazlardı

Ali Koç sert çıktı: Eğer Uğurcan'ı biz transfer etseydik...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.