Küçükçekmece'de Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'de, park halindeki bir otomobilde bulunan erkek cesedinin 6 Eylül'de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu S.Y'ye (39) ait olduğu belirlendi.

Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki 34 CMR 446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ölen kişinin S.Y. (39) olduğu, 6 Eylül'de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.