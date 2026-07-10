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Küçükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Küçükçekmece'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayda sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, Bakırköy istikametine giden Cemil D'nin kullandığı 01 SK 275 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Kaynak: AA / Engin Zafer
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