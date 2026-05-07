İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi kaza sonucu hayatını kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE'de İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop (38), kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında kamyonet şoförüyle, sorumlu kuruluş kusurlu bulundu. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Nisan saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop'a, şoför Ercan Ç. idaresindeki 34 MZE 985 plakalı kamyonet çarptı. Kaza tespit tutanağına göre yolda bulunan rögar kapağına çarpan kamyonet, ardından kaldırıma çıktı. Burada otobüs bekleyen mühendis Selvitop'a çarpan kamyonet, mühendisin ağır yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Görkem Selvitop tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'KAMYONET ŞOFÖRÜ RÖGARA ÇARPARAK KALDIRIMA ÇIKTI'

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet şoförü Ercan Ç.'nin bulvarda yerinden çıkan rögar kapağına çarptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak o sırada otobüs bekleyen Selvitop'a çarptığı belirtildi. Tutanakta, kamyonet şoförüyle rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

KAZA ANI KAMERADA

İnşaat mühendisi Görkem Selvitop'un ölümüne neden olan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonetin yoldaki rögar kapağına çarpmasının ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak otobüs durağının yanında bekleyen Görkem Selvitop'a çarptığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı