Küçükçekmece'de Odun ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Altunay TUGA/ Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan odun ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün akşam iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddede bulunan fırının önündeki odunları alan taraflar birbirlerine saldırdı. Kafasına odun ile vurulan bir kişi bayıldı. Taraflardan biri de eline aldığı bıçakla karşı gruptakilere saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.