Küçükçekmece'de Nişanlısı Tarafından Öldürülen Gönül Er Son Yolculuğuna Uğurlandı

Küçükçekmece'de ayrılmak istediği nişanlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Gönül Er için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Gönül Er Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de ayrılmak istediği nişanlısı Murat Edepli (50) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gönül Er (46) düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece'de ayrılmak istediği nişanlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Gönül Er için bugün Kocasinan Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gönül Er'in annesi Emine Er, kardeşi Uğur Er ile yakınları katıldı. Gönül Er'in kuzeni Güliz Sekban uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze kılınan öğle namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, yıllardır birlikte çalıştıkları kameraman Uğur Er'in acısını paylaşmak için cenazeye katıldıklarını belirterek "Uğur Er kardeşimiz gerçek bir imtihan içerisinde. Öylesine ki 4 yıl önce ağabeyini bir deniz kazasında kaybetti. Geçtiğimiz gün de ablası menfur bir saldırı sonucu katledildi. Uğur Er kardeşim acı içinde ızdırap içinde. Allahtan ona sabır diliyorum. Bugün beni duygulandıran diğer bir tablo bir annenin ikinci kez evlat acısına gözyaşı döktüğüne şahit olmak" dedi.