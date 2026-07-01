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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandı

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta ilerleyen motosiklet sürücüsüne henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla ateş edildi.

Şüpheli saldırının ardından kaçtı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah sesinin duyulması, başında kask bulunan şüphelinin saldırının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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