Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Trafik Yoğunluğu Oluştu
Güncelleme:
Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken, kazanın meydana geldiği D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Sefaköy mevkisinde, Avcılar istikametinde ilerleyen 34 MR 3298 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden 34 HZR 56 plakalı otomobile çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından bölgede trafik yoğunluğu normale döndü.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
