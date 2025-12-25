Küçükçekmece Belediyesinden "Şeb-i Arus" programı

Küçükçekmece Belediyesince, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü kapsamında "Şeb-i Arus" programı yapıldı.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nca semazen gösterisi düzenlendi.

Beğeniyle izlenen gösterinin ardından Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici tarafından yönetmen Bahri Güngördü ile postnişin Nezih Çetin'e çiçek takdim edildi.

Dikici, burada yaptığı konuşmada, "Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve bizleri bu kıymetli sanatçılarımızla buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyorum. Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun." diye konuştu.