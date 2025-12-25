Haberler

Küçükçekmece Belediyesinden "Şeb-i Arus" programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü dolayısıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Şeb-i Arus' programı düzenledi. Programda semazen gösterisi yapıldı ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, sanatçılara çiçek takdim etti.

Küçükçekmece Belediyesince, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü kapsamında "Şeb-i Arus" programı yapıldı.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nca semazen gösterisi düzenlendi.

Beğeniyle izlenen gösterinin ardından Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici tarafından yönetmen Bahri Güngördü ile postnişin Nezih Çetin'e çiçek takdim edildi.

Dikici, burada yaptığı konuşmada, "Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve bizleri bu kıymetli sanatçılarımızla buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyorum. Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...