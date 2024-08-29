Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı
KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü Emrah Yıldırım ve metrobüs yolundaki aracın şoförü Şafak Yıldız sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Baran AKKAYA/ KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü Emrah Yıldırım ve metrobüs yolundaki aracın şoförü Şafak Yıldız sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.