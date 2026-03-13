Haberler

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Küçükçekmece Müftülüğü arasında işbirliği protokolü

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokolle, denetimli serbestlik altındaki bireylere manevi rehberlik ve değerler eğitimi verilecek.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müftülüğü arasında "Değerlere Dönüşüm ve Manevi Rehberlik Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ile Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık tarafından imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik İlçe Müftülüğüne bağlı camiler, Kur'an kursları ile gençlik merkezlerinde manevi rehberlik ve değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Bireylerin toplumsal hayata uyumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yürütüleceği projeyle yükümlüler tarafından söz konusu mekanlarda gerçekleştirilecek kamuya yararlı temizlik, bakım, onarım, çevre düzenleme faaliyetleri ile hem toplumsal fayda sağlanması hem de sorumluluk bilinci ve toplumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülecek projeyle yükümlülerin değer temelli bir dönüşüm sürecine destek olunması, manevi rehberlik yoluyla yeniden topluma kazandırılmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

