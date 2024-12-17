Küçükçekmece'de Kuş Kümesinden Çıkan Yangın İki Tekstil Atölyesine Sıçradı

Küçükçekmece'de çatıdaki kuş kümesinden çıkan ve 2 tekstil atölyesinin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi 4. Fatih Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında bulunan kuş kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 3 çatıda hasar oluştu.