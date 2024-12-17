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Küçükçekmece'de Kuş Kümesinden Çıkan Yangın İki Tekstil Atölyesine Sıçradı

Küçükçekmece'de Kuş Kümesinden Çıkan Yangın İki Tekstil Atölyesine Sıçradı
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kuş kümesinden çıkan yangın, bitişikteki iki tekstil atölyesinin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, üç çatıda hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de çatıdaki kuş kümesinden çıkan ve 2 tekstil atölyesinin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi 4. Fatih Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında bulunan kuş kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 3 çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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