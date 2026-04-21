Küçükçekmece'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı. İş yerinin sahibi tehdit edilerek 3 milyon dolar haraç istendi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Küçükçekmece'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan azmettiricinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Nisan'da Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yaptı.

İş yeri sahibinin bilgisine başvuran ekipler, bir şüphelinin cep telefonuyla arayarak tehdit edip 3 milyon dolar haraç istediği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak beklenildiği sırada 18 Nisan'da tekrar kurşunlama amaçlı gelen şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçtı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından motosikletli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, azmettiren ve silahları temin eden şüphelilerin kaldıkları otele operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, fişek ve 50 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen suç unsurları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, burada çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerinin önünden motosikletle geçerken ateş edip kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
