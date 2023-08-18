KÜÇÜKÇEKMECE'de Kaza: Sürücü Yaralandı, Servis Minibüsü Gözaltına Alındı

KÜÇÜKÇEKMECE'de maddi hasarlı kaza yapan sürücüye aynı yönde arkadan gelen servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, servis minibüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GSJ 654 plakalı otomobil ile 22 ABA 053 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle maddi hasarlı kaza yaptı. Bu sırada otomobilinden inen 34 GSJ 654 plakalı otomobilin sürücüsüne aynı yönde arkadan gelen Behçet M.'nin kullandığı 34 EUK 139 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsüne çarpan servis minibüsünün sürücüsü Behçet M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araçların geçişine açtı.

'HERHANGİ BİR İKAZ YOKTU'

Otomobil sürücüsüne çarpan servis minibüsünün sürücüsü Behçet M., "İki tane araç sol tarafta kaza yapmıştı. Bende geriden geliyordum bayağı da aram vardı. Biliyorsunuz Türk milleti meraklı, aniden durunca bende kenara çarpmayayım diye abide olay yerinin gerisindeydi o anda durdu sola kaydı bende sağ sol yaptığım sırada yayaya çarptım durumu ağır. Kaza yapan aracın sürücüsüne mi çarptım bilmiyorum ama ortada duruyordu herhangi bir ikaz da yoktu" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.