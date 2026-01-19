Haberler

Küçükçekmece'de kar yağışı etkili oldu; İETT otobüsü yolda kaldı, TIR kaza yaptı


Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. İETT otobüsü yolda kalırken, yokuşta kayan bir TIR kaza yaptı ve sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. İETT otobüsü yolda kalırken, yokuşta kayan bir TIR kaza yaptı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde tüm ilçelerde etkisini gösterdi. En çok etkilenen ilçelerden Küçükçekmece'de İkitelli Mahallesi'nde trafikte ilerleyemeyen İETT otobüsü yolda kalırken, yokuştan kayan TIR ise kaldırıma çarparak durabildi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

