Küçükçekmece'de Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Küçükçekmece'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sabah 08.00 sıralarında halden ürün aldıktan sonra pazar yerine ilerleyen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü, Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'nde, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen araç, sürüklenip refüje çarparak durabildi.

Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yoldaki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü.