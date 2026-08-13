Haberler

Küçükçekmece'de kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir kafeye gelen motosikletli şüpheli, oyun oynayan bir kişiye ve işletme sahibine ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kafeye gelen motosikletli şüpheli, oyun oynayan bir kişiye ve işletme sahibine silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye gelen motosikletli şüpheli, kafenin üst katına çıkarak oyun oynayan bir müşteriye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Şüpheli, kaçtığı sırada merdivenlerde karşılaştığı işletme sahibi Cumali K.'ya da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen müşteri ile işletme sahibi Cumali K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı artıyor

Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi

Beşiktaş'a Avrupa'da yan bakılmıyor
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama