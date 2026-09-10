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Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı adliyede

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Küçükçekmece'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde pasaj içindeki bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli D.G. Avcılar'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.G. ile daha önce yakalanan M.A.K. adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin saldırının ardından olay yerinden kaçması ve polis tarafından kovalanması, güvenlik kamerası ve polisin yaka kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin pasajdan koşarak çıkarken elindeki silahı etrafa doğrultması ve zanlı ile polis arasındaki kovalamaca yer alıyor.

Kovalamaca ve yakalama anları güvenlik kamerası ile vatandaşların cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bir şüpheli, pasaj içindeki iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluşmuştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, şüpheli M.A.K. kullandığı silahla kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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