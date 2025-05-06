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Küçükçekmece'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de İş Yerinde Yangın Çıktı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir ayakkabı mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Küçükçekmece 6 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın giriş katında, ayakkabı satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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