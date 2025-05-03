Küçükçekmece'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Küçükçekmece'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, sabah saatlerinde deprem çantasını ve bisikleti çalarak kaçtı.

Küçükçekmece'de bir binada yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Mahallesi Kale Sokak'taki binaya sabah saatlerinde gelen bir kişi, önce alt kata inerek buradaki deprem çantasını aldı.

Binanın üst katına çıkıp bir süre bekleyen, ardından tekrar girişe inen şüpheli, buradaki bisikleti de alarak uzaklaştı.

Hırsızlık anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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