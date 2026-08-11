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Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
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Küçükçekmece'de seyir halindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Ağır yaralanan A.B.K. hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü R.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki hafriyat kamyonu yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan A.B.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.A. idaresindeki 34 VA 7942 plakalı hafriyat kamyonu, caddedeki viraja hızlı girmesi nedeniyle, yolun karşısına geçen A.B.K.'ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen A.B.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kamyon şoförü R.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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