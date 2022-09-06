Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol maçında çıkan tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında yapılan futbol maçında çıkan tartışmanın ardından taraflar, ertesi gün yeniden bir araya gelerek kavga etti. Taşlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen olayda inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında kavga çıktı. Taşlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan inşaat işçisi Emin Anlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA FUTBOL MAÇINDA ÇIKMIŞ

Kavganın bir gün önce mahalle arasında yapılan futbol maçında yaşanan tartışmayla başladığı öğrenildi. Maç sonrası tartışan taraflar, ertesi gün yeniden bir araya geldi. Bıçak ve taşlarla birbirlerine saldıran taraflardan, İ.K. isimli şüphelinin 3 kişiyi yaraladığı belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar S.A. ve Ö.E.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmada, İ.K. gözaltına alındı. Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Futbol kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title