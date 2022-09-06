Futbol maçında çıkan tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında yapılan futbol maçında çıkan tartışmanın ardından taraflar, ertesi gün yeniden bir araya gelerek kavga etti. Taşlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen olayda inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında kavga çıktı. Taşlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan inşaat işçisi Emin Anlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TARTIŞMA FUTBOL MAÇINDA ÇIKMIŞ Kavganın bir gün önce mahalle arasında yapılan futbol maçında yaşanan tartışmayla başladığı öğrenildi. Maç sonrası tartışan taraflar, ertesi gün yeniden bir araya geldi. Bıçak ve taşlarla birbirlerine saldıran taraflardan, İ.K. isimli şüphelinin 3 kişiyi yaraladığı belirlendi. BİR KİŞİ GÖZALTINDA Yaralılar S.A. ve Ö.E.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmada, İ.K. gözaltına alındı. Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Futbol kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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