Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı çöken 3 katlı binanın sahibi olan H.M.G. gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralı kurtarıldığı çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, binanın sahibinin H.M.G. olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen H.M.G., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Kaza Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

 İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı

İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title