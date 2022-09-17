Pes dedirten görüntü! Bisküvi çalan çocuğu herkesin içinde tekme tokat dövdüler

İstanbul Küçükçekmece'de bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilerek tekme tokat darbedilen çocuğu araya giren mahalleli kurtardı. Dayak yiyen çocuk, "Bir tane bisküvi aldım abi" diyerek kendini savundu. O anlar kameraya yansıdı.

Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bakkala giren bir çocuk bisküvi alarak kaçtı. Marketin sahibi ve oğulları, kaçan çocuğu yakalamak için peşinden koştu.

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

Bir süre sonra yakalanan çocuk, 4 kişi tarafından tekme tokat darbedildi. Mahalleli araya girerek dayak yiyen çocuğu kurtarmaya çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde darbedilen çocuğun 'Bir bisküvi aldım abi' dediği duyuldu.

Öte yandan çevredekiler de çocuğun darbedilmesine evlerinden bağırarak tepki gösterdi.