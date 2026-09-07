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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı

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- Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Küçükçekmece'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak'ta dün Erkan A. ile bir kişi arasında alacak meselesi sebebiyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların karşılıklı silah çekmesi üzerine çıkan çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. ile olay esnasında sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk ayak bileğinden yaralandı.

Silahla iki kişiyi yaralayan şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı, ayağından yaralanan Erkan A. taksiye binerek hastaneye gitti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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