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Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 10 kişi hastaneye kaldırıldı
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atakent Mahallesi 4. Cadde'de bulunan, 9 bloktan oluşan sitedeki 11 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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