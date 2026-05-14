Küçükçekmece'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatı katında hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Kanarya Mahallesi Devekuşu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yanan çatı katında hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Zahide Fidan, basın mensuplarına, "Ben alt kattaki binada yaşıyorum. Fark ettik, itfaiyeye haber verdik. Alevler çoktu, cayır cayır yanıyordu." dedi.

Kaynak: AA / Engin Zafer
