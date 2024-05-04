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Küçükçekmece'de Caminin Abdesthanesi Sular Altında Kaldı

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İstanbul'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nin abdesthanesi suyla doldu. Camidekiler ve belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, suda mahsur kalan bir fare ise vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

Küçükçekmece'de bir caminin abdesthanesi sağanak dolayısıyla sular altında kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Yollarda su birikintileri oluşurken, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nin abdesthanesi suyla doldu.

Camidekiler kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, İSKİ ve belediye ekipleri de camiye sevk edildi.

Bu arada, suda mahsur kalan bir farenin vatandaşlar tarafından çekçek yardımıyla kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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