Küçükçekmece'de binadan kopan beton parçaların kaldırıma düşmesi kamerada
Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir kazayı önledi.
Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katındaki dış cephesinin bir kısmı yerinden sökülerek kaldırıma düştü.
O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, binadan kopan parçaların kaldırıma düştüğü ve bu sırada yakında bulunan bir kedinin korkup kaçtığı anlar yer alıyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel