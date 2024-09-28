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Küçükçekmece'de Bilim Şenlikleri ile Bilim Kültürü Yaygınlaşıyor

Küçükçekmece'de Bilim Şenlikleri ile Bilim Kültürü Yaygınlaşıyor
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Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor' projesi, bilimi her yaştan bireyle buluşturarak bilimin büyüleyici dünyasını tanıtmayı amaçladı. Etkinlikte farklı bilimsel atölyeler, yarışmalar ve seminerler düzenlendi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.

Bilim kültürünü yaygınlaştırmak, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasını sağlamak ve her yaştan bireyi bilime teşvik etmek amacıyla tasarlanan projede farklı sosyoekonomik ve kültürel gruplardan katılımcılar, bilimin büyüleyici dünyasıyla buluştu.

Şenlik kapsamında 54 bilimsel atölye, 25 bilimsel etkinlik, 3 bilim temalı sergi, 5 bilim yarışması ve 4 bilimsel seminer, hem öğrenciler hem de yetişkinler için ücretsiz sunuldu. Etkinlikte katılımcılar, sadece teorik bilgiye değil aynı zamanda bilimin uygulamalı yönlerine de erişme şansı buldu.

Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri de dahil olmak üzere her yaştan katılımcı, bilimsel çalışmalara katılma ve öğrenme fırsatına sahip olurken "doğrudan yaparak ve yaşayarak öğrenme" yaklaşımıyla, bilimsel bilgiyi hayatlarının her noktasında uygulayabilecekleri şekilde deneyimledi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, şenliğin bilim kültürünü toplumla buluşturmak ve genç zihinlere bilimi sevdirmek adına büyük bir adım olduğunu belirtti.

Çıkrıkçı, bu tür projelerin fırsat eşitliğine hizmet ettiğini, bilimsel bilginin sadece belirli gruplara değil tüm topluma ulaşmasını sağladığını bildirdi.

Bilim, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik bugün sona eriyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Fevzi Çakmak Küçükçekmece Etkinlik Kültür Güncel Eğitim Yaşam

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