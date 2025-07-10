Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Yusuf Buğra Demirci Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de motosiklet tamiri nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kameralarındaki görüntüleri dehşet verici anları yansıtıyor.

Küçükçekmece'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Yusuf Buğra Demirci'ye (17) yönelik saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Demirci'nin, Yenimahalle'de 6 Temmuz'da 3 arkadaşı ile motosiklet tamiri nedeniyle yaşadığı tartışmanın yer aldığı görüntüde, bıçaklı saldırı da yer aldı.

Görüntülerde, 3 kişi tarafından darbedilen Demirci'nin defalarca bıçaklanması bulunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, burada hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.T, P.B. ve U.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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