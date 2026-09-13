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Küçükçekmece'de bariyere çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bariyere çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
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Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halkalı Gümrük Yolu'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 NP 4805 plakalı otomobil, ışıklarda yola çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptığı sırada bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi.

Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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