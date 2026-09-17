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Küçükçekmece’de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Ay Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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