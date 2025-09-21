Haberler

Küçükçekmece'de 6 Katlı Apartmanda Yangın

Küçükçekmece'deki 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamış olup, çatıda hasara yol açtı.

Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

