Küçükçekmece'de 6 Katlı Apartmanda Yangın

Küçükçekmece'de 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.