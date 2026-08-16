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Küçükçekmece'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Küçükçekmece'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Küçükçekmece'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki kamyonet, iki otomobil ile bir cip çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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