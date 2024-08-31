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Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kutlamalar kapsamında çelenk töreni ve kortej geçişi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Gölü Amfi Tiyatro'da ise ünlü tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök, 'Gençliğe Hitabe'yi seslendirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından göl kenarında gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Küçükçekmece'de sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar kapsamında, ilçe protokolü Halkalı'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Akşam saatlerinde ise Sefaköy'den Küçükçekmece Gölü'ne gerçekleşen kortej geçişinde yüzlerce Küçükçekmeceli, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile marşlar söyleyerek zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. Vatandaşlara Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de eşlik etti.

'ZAFERİN IŞIĞINDA, CUMHURİYET'İN YOLUNDA KARARLI İLERLEYİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Göl kenarında gerçekleştirilen etkinliklerde Çebi, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak "Bugün, milletimizin iradesini ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği, bağımsızlık aşkıyla yazdığı destanın yıl dönümünü, zaferimizin 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bu zafer, varlığına kastedilen büyük Türk milletinin yeniden hayata dönüşünün zaferi olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmuştur. Bu kutlu günde, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiği uygarlık yolunda 'zaferin ışığında, Cumhuriyetin yolunda' kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Küçükçekmece Gölü Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinliklerde ise ünlü tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök, Atatürk'ün gençliğe miras bıraktığı 'Gençliğe Hitabe'yi seslendirdi. Alanı dolduran yüzlerce vatandaş, DJ performansıyla eğlenerek, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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