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Küçükçekmece'de 3. kattan düşen 2 genç kızdan birinin hayati tehlikesi var

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Küçükçekmece'de 3. kattan düşen 2 genç kızdan birinin hayati tehlikesi var Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de 3. kattan düşen 2 genç kızdan birinin hayati tehlikesi var
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Küçükçekmece'de babasının odaya kilitlediği 2 genç kız, çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışırken 3. kattan düştü. Ağır yaralanan genç kızlardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor; baba gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikten sonra babasının eve kilitlediği H.U. (16) ve arkadaşı A.R. (16), 3'üncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken sarkıttıkları çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna verdi. İddiaya göre, H.U., bugün arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Durumu fark eden Ö.U., kızını ve arkadaşını dışarı çıkmamaları için odaya kilitledikten sonra yurt yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine kızlar, binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden çarşaf sarkıtarak kaçmak istedi. Ancak aşağıya inmeye çalıştıkları sırada çarşafın kopmasıyla kızlardan biri zemine, diğeri ise kömürlük çatısına düştü.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİSE VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Ekipler baba Ö.U.'yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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