Küçükçekmece'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binada bulunan bir dükkanda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yavuz Özdok, "Ekim ayında buradan karot alındı ve 90 günümüz olduğu söylendi. Ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Adamlar burada kaçak çalışma yapıyor. Hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmadı." ifadelerini kullandı.

