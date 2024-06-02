Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü, 6 kişi yaralı

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bir binanın enkazından 6 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Enkazdan toplam 6 kişi yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor. Yaralılardan 4'ü hastaneye sevk edilirken 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.