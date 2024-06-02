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Küçükçekmece'de 1 kişi öldü, 8 kişi yaralı kurtarıldı

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İETT otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın yola yıkılması ve araçların kıl payı enkazın altında kalmaktan kurtulması yer alıyor.

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı, çöken 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken, 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı binanın enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarılırken, "Arama kurtarma çalışmaları sonuçlandırılmış, enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Çökme anı İETT otobüsünün güvenlik kamerasında

Öte yandan, binanın çöktüğü anlar, o sırada yoldan geçen ve hasar oluşan İETT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otobüsün ilerlediği sırada binanın yola yıkılması ve aracın da kıl payı enkazın altında kalmaktan kurtulması yer alıyor. Otobüsü durduran sürücünün yolcularla konuşarak araçtan inmesi de görüntüde bulunuyor. Görüntüde ayrıca bir otomobil ile minibüsün enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece İETT İstanbul Kaza Yaşam Güncel Haberler

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