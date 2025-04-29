Küçükçekmece Belediyesi Deprem Sonrası Destek Sürecini Başlattı

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşa destek olmak amacıyla ilgili birimleriyle çalışmalara başladığını duyurdu. Belediye tarafından bu süreçte 7 gün 24 saat açık olan hizmet binalarından 10 bin 27 vatandaşın faydalandığı açıklandı.

Yaşanan depremler sonrası Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Küçükçekmece Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu. Afet İşleri Müdürlüğü'nde toplanan Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri vatandaşlar tarafından gelen ihbarlara hızla müdahale etti.

HİZMET BİNALARI VATANDAŞLARA AÇILDI

Küçükçekmece Belediyesi depremlerin ardından ilçede bulunan; kültür merkezleri, taziye evi, çok amaçlı salonlar, Kemalpaşa ve İstasyon Mahallesi Semt Konağı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Kemal Aktaş Stadı ve Küçükçekmece Nikah Sarayı gibi tüm hizmet binalarını vatandaşların kullanımına açtı. Bu kapsamda 7 gün 24 saat hizmet veren binalardan 10 bin 27 vatandaş faydalandı. Merkezlerde, okullarda, spor salonlarında, camiler ve parklarda 35 bin porsiyon yemek dağıtıldı. Ayrıca ilçede belirlenen noktalarda sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştirildi.

Hizmet binalarında kalan vatandaşları ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

BİNALARDA TEKNİK İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi, sosyal medya ve saha çözüm ekipleri 7 gün 24 saat gelen taleplere yanıt verdi. Deprem sonrası belediyeye riskli yapı başvurusunda bulunan vatandaşların binalarında, teknik personeller tarafından ön inceleme yapıldı. Bu incelemeler doğrultusunda 184 hane ve 40 dükkan mühürlenerek boşaltıldı. Ayrıca vatandaşlara 6306 sayılı kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.