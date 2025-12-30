Haberler

İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti

Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece açıklarında 'Kalbajar' ve 'Alatepe' isimli iki tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine temas ederek yardım bekliyor. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

"Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.

Tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

