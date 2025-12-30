Haberler

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece açıklarında 'Kalbajar' ve 'Alatepe' isimli iki tanker birbirine temas etti. 'Kalbajar' tankerinin kurtarma çalışmaları tamamlandı, 'Alatepe' tankerinin kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerden biri kurtarılırken, diğerine yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.

Azerbaycan bandıralı "Kalbajar" kurtarılırken, diğer tankerin kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Haberler.com
